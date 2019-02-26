شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك" وحلفاؤها سيلتزمون بتخفيضات الإنتاج رغم انتقادات ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر خليجي بأوبك لرويترز إن المنظمة وحلفاءها سيواصلون تطبيق اتفاقهم لخفض إمدادات النفط، ويسعون لتعزيز الالتزام به رغم طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من أوبك تخفيف جهودها الرامية لزيادة أسعار الخام. وذكر المصدر أنه بناء على بيانات السوق الحالية، فإن مجموعة أوبك+ التي تضم المنظمة وحلفاءها "ستستمر فى تخفيضات الإنتاج على الأرجح حتى نهاية العام".

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