شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: لجنة برئاسة هالة السعيد لإعادة النظر باستراتيحية تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وعضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وعضوية 2 من ذوى الخبرة من أعضاء مجلس إدارة الجهاز إضافة إلى الرئيس التنفيذى للجهاز لإعادة النظر فى استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة لتوافق مع استراتيجة مصر 2030.

وأضافت نيفين جامع لـ"الخليج 365"، أنه تم صياغة الاستراتيجية عندما كانت تبعية الجهاز لوزارة التجارة والصناعة لذلك سيتم النظر فى الاستراتيجيةمرى أخرى لنرى مدى اتفاقها مع التعديلات الجديدة التى شهدها الجهاز بنقل تبعيته إلى مجلس الوزارة.

وتهدف استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتسهيل النفاذ للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات التى تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الوعى بالخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة.

و الاستراتيجية على تعزيز ريادة الأعمال وتنمية ثقافة ريادة الأعمال بما تتضمنه من تحمل المخاطر وتوفير كافة البرامج التدريبية التى تساعد على بدء المشروعات والارتقاء بالمهارات، إضافة إلى القيام بدور محورى فى تعزيز الصادرات والاندماج فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية، وكذلك توفير خدمات تنمية الأعمال وتنمية عمليات البحوث والتطوير .