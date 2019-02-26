شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية: سنطور بمفردنا أصول الغاز بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إن السعودية تستهدف تصدير ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل 2030، من موارد تقليدية وغير تقليدية.

وأبلغ أمين الناصر الصحفيين في لندن أن خيارات تصدير الغاز بالمستقبل ستشمل خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن "أرامكو" ستطور بمفردها أصول الغاز بالمملكة، بحسب قناة العربية.

وأضاف أن صناعة النفط تواجه "أزمة فهم"وإن وجهات نظر بعض المراقبين التي ترى أن نهاية النفط تقترب مع تنامي استخدام السيارات الكهربائية هي غير منطقية ولا تقوم على الحقائق.

وتوقع أن يزيد الطلب على النفط زيادة كبيرة، مدفوعا في الأساس بقطاع النقل.

وتابع "لدينا برنامج استكشاف بقيمة 1.7 مليار دولار سنويا للحفاظ على مستوى الإنتاج والاحتياطيات. ونخطط لأن نكون رائدين عالميا في قطاع الغاز ونستهدف تصدير الغاز مسالا أو بخطوط الأنابيب في المستقبل".

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.