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شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي الأول يعتزم إصدار سندات تصل لـ 4 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف أندريه الصايغ نائب الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول أن البنك يعتزم إصدار سندات بقيمة ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار هذا العام للحصول على السيولة طويلة الأجل لتمويل المشاريع، بحسب صحيفة البيان.
واعتمدت الجمعية العمومية للبنك أمس الإثنين مقترح توزيع أرباح بما نسبته 74% من رأس المال بإجمالي 8.06 مليار درهم بحصة 74 فلسا للسهم الواحد عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 70% من رأس المال، ما يعادل 70 فلسا للسهم الواحد، وبإجمالي 7.63 مليار درهم إماراتي، وذلك عن العام 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح خلال 2018 بلغت 12.1 مليار درهم مقابل 10.9 مليار درهم في 2017.
وتراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك في العام 2018 لتبلغ 19.4 مليار درهم مقابل 19.5 مليار درهم خلال العام 2017.
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