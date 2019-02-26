شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الإمارات لقيادة السيارات" تعتمد توزيع أرباح بواقع 60 فلساً للسهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة اﻻمارات لتعليم قيادة السيارات، بجلستها المُنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المُساهمين بنسبة 60% من رأس المال المدفوع.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، بأن الأرباح المُقرر توزيعها عن العام 2018 تبلغ 53.871 مليون درهم، بما يُعادل 60 فلساً للسهم.

واعتمدت الجمعية العمومية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 60% من رأس المال، عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 27.3 مليون درهم بالربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح 26.7 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 80.8 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 73.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017. بارتفاع بلغت نسبته 10.12%.