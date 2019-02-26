شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد هبوطها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية لأدنى مستوى فى أسبوعين ، لتتماسك الأسعار قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 13:55جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.45$،وسجل أعلى مستوي 55.74$ ،وأدنى مستوي 55.01$ الأدنى منذ 15 شباط / فبراير الجاري.

وصعد خام برنت إلى مستوي 65.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.91$ ،وسجل أعلى مستوي 65.58$ ،وأدنى مستوي 64.47$ الأدنى فى أسبوعين.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الاثنين منخفضا بنسبة 2.9% ، بفعل عمليات تصحيح و جني أرباح بعدما سجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 57.79$ للبرميل.

وانخفضت عقود برنت بنسبة 3.25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية خلال 2019 ،فبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، تعرضت الأسعار لضغط سلبي جراء تغريدة دونالد ترامب.

قال دونالد ترامب فى تغريدة " إن أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي ، على أوبك الاسترخاء وأخذ الأمور ببساطة ، العالم حاليا لا يستطيع تحمل طفرة سعرية "الوضع هش ".

وسبق أن طالب ترامب أكثر من مرة أوبك ومنتجي الخليج ضخ مزيد من الإنتاج ودفع الأسعار إلى الانخفاض.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.