الان تتابع مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش تقرير ميزانية الدولة للربع الرابع للعام المالي 2018 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة من العام المالي 2018م.

وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.