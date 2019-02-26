الان تتابع توقعات بارتفاع صادرات النفط السعودية للصين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تزيد صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين إلى حوالي 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي، مدعومة بنمو الطلب.
وقال المصدر إن قفزة الصادرات، التي تأتي رغم خفض الإنتاج في إطار اتفاق أوبك وحلفائها على تقليص إمدادات النفط العالمية، تواكب تنامي الطلب من شركات التكرير الصينية الجديدة والمستقلة.
وتقول مصادر مطلعة على تفكير أرامكو السعودية إن الشركة المملوكة للدولة حولت استراتيجيتها في الصين، لتستهدف توسعة حصتها السوقية عن طريق توقيع اتفاقات مع شركات التكرير المستقلة بعد أن ظلت لسنوات تورد للكيانات الحكومية التقليدية.
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