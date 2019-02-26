شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح"أسمنت أم القرى" 84.6% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت أم القرى، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 84.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 65.7 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 35.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 60.3 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح في العام 2018 إلى وجود إيرادات أخرى في العام السابق بقيمة 28.3 مليون ريال ناتجة عن التسوية النهائية مع المقاول الرئيسي لإنشاء المصنع.

وانخفضت كمية وقيمة المبيعات للعام 2018 مقارنةً بالعام 2017، وذلك نتيجة لانخفاض الطلب في السوق المحلي وإنخفاض الأسعار نتيجة المنافسة الشديدة.

كذلك ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية، وارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية وإرتفاع تكاليف التمويل خلال العام 2018.

وتراجعت الإيرادات إلى 164.4 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 193.2 مليون ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 6.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 30.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 79%.