شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإيرادات يهبط بأرباح "الأسلاك" 72% خلال 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال لشركة اتحاد مصانع الأسلاك، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجع أرباحها بنسبة 72.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 25.8 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 17 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 35.7 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح في العام 2018 إلى انخفاض المبيعات نتيجة استمرار انخفاض الطلب على مواد البناء وكذلك انخفاض هوامش البيع نتيجة المنافسه السعرية الشديدة خلال الربع الرابع 2018 بسبب انخفاض أسعار المواد الخام المعلنة ووجود مخزون بأسعار سابقة وضغط الأسوق للحصول على أسعار منخفضة.

وتراجعت الإيرادات إلى 535 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 576.8 مليون ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 15.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 15.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.