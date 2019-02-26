شكرا لقرائتكم خبر عن "المراعي" تبدأ طرح صكوك دولية دولارية بمدة استحقاق 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي عن البدء في طرح صكوك دولية بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الطرح سيبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2018 على أن ينتهي غداً الأربعاء الموافق 27 فبراير الجاري.

ووفقاً للبيان سيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات لا تتعدى كل منها ألف دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.

وتستهدف المراعي بصكوكها المطروحة المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

هذا وستكون مُدة استحقاق الصك 5 سنوات، حسب ظروف السوق، علماً بأن الاسترداد الكامل للصك سيكون عند الاستحقاق.

ووفقاً للبيان ستكون الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي بنك أبوظبي الأول، بنك الخليج الدولي، بنك اتش إس بي سي، جي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد.

وكانت المراعي قد أعلنت، خلال فبراير الجاري، عن نيتها طرح صكوك دولارية، بمدد استحقاق متوسطة، ضمن برنامج صكوك المراعي الذي أسس حديثاً بقيمة 2 مليار دولار أمريكي،

ويتمثل الهدف من الطرح في تمويل أغراض الشركة العامة وإعادة التمويل، علماً بأن الطرح خاضع لموافقة الجهات الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى حصول المراعي على تصنيف ائتماني من الفئة (Baa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، من قبل وكالة موديز الائتمانية الدولية.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى قيام وكالة ستاندرد آند بورز بمنحها تصنيف ائتماني من الفئة (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة / (A-3).

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 369.6 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 512.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 2.2 مليار ريال في 2017، بتراجع بلغ 7.9%.