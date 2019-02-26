شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصاريف تقود أرباح "دلة الصحية" للتراجع 52% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة دلة الصحية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 51.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتحقيقها صافي ربح بلغ 141.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 295 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 146.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 308 مليون ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في العام 2018 يرجع إلى زيادة مصاريف ما قبل التشغيل والبدء في تشغيل مستشفى دلة-نمار التي بدأت خلال السنة الحالية والتي أثرت على مصاريف التشغيل المباشرة وغير المباشرة.

كذلك تأثرت الإيرادات بسبب الانخفاض في عدد مرضى العيادات والتنويم لمستشفى دلة النخيل، بالتزامن مع التسارع البطيء نسبيا لإيرادات مستشفى نمار مع بداية التشغيل.

وبحسب البيان، ارتفاع رسوم العمالة وزيادة تكاليف التعاقدات الخارجية للعمالة الطبية وغير الطبية زاد تكلفة الإيرادات والمصاريف الإدارية.

وأدى البدء في تشغيل مستشفى نمار إلى زيادة مصاريف الاستهلاكات. وبعد البدء في تشغيل مشروع مستشفى نمار ووقف رسملة تكاليف التمويل، زادت تكاليف التمويل خلال العام تبعا لذلك.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.180 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.212 مليار ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 109.3 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 231.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع 52.87%.