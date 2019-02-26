شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع لليوم الثاني على التوالي والأنظار على تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل توقف صعود أسعار النحاس ، وضعف الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة ، يأتي هذا قبيل تصريحات جيروم باول محافظ البنك الفيدرالي الاتحادي أمام الكونغرس الأمريكي.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.4% حتى الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.80$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.86$،وسجلت الأعلى عند 15.93$ ، والأدنى عند 15.78$.

فقدت أسعار الفضة يوم الاثنين نسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى سبعة أشهر عند 16.21$ للأوقية.

تراجعت أسعار النحاس يوم الثلاثاء بحوالي 0.5% ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتقود هبوط معظم المعادن الصناعية ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى ثمانية أشهر ، مع انحسار المخاوف حيال انخفاض المخزون العالمي.

معظم أصول الملاذات الآمنة وعلى رأسهم المعادن النفيسة الذهب والفضة ، تشهد تراجع فى مستويات الطلب الاستثماري ، فى ظل التقدم المستثمر فى مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تترقب الأسواق المالية اليوم الثلاثاء عن كثب الجزء الأول من الشهادة النصف سنوية لجيروم باول محافظ البنك الفيدرالي الاتحادي أمام الكونغرس الأمريكي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.