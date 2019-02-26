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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوى فى 4 أشهر وسوق لندن الخاسر الأكبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء على وشك تكبد أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، لتنزل من أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، مع نشاط ملحوظ لعمليات جني الأرباح ، وقاد التراجعات سوق لندن للأوراق المالية بعد التطورات الجديدة حول "بريكست".
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:17 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، فى ظل التقدم المستثمر فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
تراجع مؤشر ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى ثلاث جلسات ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.
تصدر قطاع السيارات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 1% ، بعد مكاسب قوية على مدار يومين ،فى انتظار تطورات أخري حول المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.
تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1% .
فى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، يأتي هذا بعدما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" تفكر فى تأجيل الموعد النهائي لانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي ،والذي يحل فى 29 آذار/مارس المقبل.
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