شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع قبيل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن ، يأتي هذا قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.15% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,325.47$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,327.44$،وسجلت أعلى مستوي 1,330.17$ ، وأدنى مستوي 1,324.51$.

فقدت أسعار الذهب يوم الاثنين نسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، تحت ضغط ضعف مستويات الطلب.

مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل ، تحسنت شهية المخاطرة بالأسواق المالية ، بالتركيز على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ، مع انحسار طلب الأصول الآمنة وعلى رأسها المعادن النفيسة الذهب والفضة.

بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش يبدأ النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس الأمريكي.

يتحدث اليوم "جيروم باول " أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عن السياسة النقدية والتطلعات الاقتصادية ،ومن المتوقع أن توفر تلك التصريحات أدلة قوية حول مستقبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.18 طن متري لينزل الإجمالي إلى 788.33 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.