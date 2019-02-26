الان تتابع “أرامكو”: نهدف لتصدير 3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا قبل 2030 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم، أنها تستهدف بقوة تصدير 3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا قبل حلول عام 2030.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية: “استثماراتنا في النفط والغاز خلال السنوات العشر المقبلة ستصل إلى نصف تريليون دولار في أنشطة المنبع والمصب”.

ورأى الناصر أن صناعة النفط تواجه “أزمة فهم” وإن وجهات نظر بعض المراقبين التي ترى أن نهاية النفط تقترب مع تنامي استخدام السيارات الكهربائية هي غير منطقية ولا تقوم على الحقائق.

وأورد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية بأكبر بلد مصدر للخام في العالم، في مناسبة بلندن، أن من المتوقع أن يزيد الطلب على النفط زيادة كبيرة، مدفوعا في الأساس بقطاع النقل.

وأضاف: “صناعتنا تواجه أزمة فهم مع عدد من الأطراف ذات الصلة.. مزايانا التقليدية متمثلة في معروض وفير يُعتمد عليه وبسعر في المتناول غير كافية لتلبية توقعات المجتمع اليوم.”

ودعا إلى مزيد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز لتلبية النمو في المستقبل وقال إن على صناعة النفط أن “ترد على النظريات المبالغ فيها مثل نظرية ذروة الطلب النفطي”.

وأعلن أمين الناصر، خلال المناسبة، أن حقل السفانية النفطي عاد للعمل، وذلك بعد أن قال مصدر بالقطاع إنه خضع لإغلاق جزئي في وقت سابق من الشهر الحالي.

والسفانية أضخم حقل نفط بحري في العالم بطاقة تتجاوز المليون برميل يوميا. وينتج الحقل خام النفط الثقيل.

يذكر أن مصدرين تجاريين، ذكرا، يوم الجمعة الماضي، أن أ”رامكو” انتهت من أعمال الإصلاح في الحقل بما يسمح باستئناف الإنتاج الكامل.