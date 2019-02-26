تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 648 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بقيمة 3 جنيهات، عقب استمرار انخفاض سعر أوقية الذهب بسبب ارتفاع الدولار عالميًا، والتى تراجعت أسعارها من 1328 دولار إلي 1325 دولار.

عيار 18 : 554 جنيها

عيار 21 : 648 جنيها

عيار 24 : 741 جنيها

الجنيه الذهب : 5184 جنيها

السعر العالمى : 1325 دولار .

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