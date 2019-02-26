الكهرباء: تطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار في هذا الموعد

كتب سمير حسنى

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العدادات مسبوقة الدفع توضح للمواطن قيمة استهلاكه دون تدخل العنصر البشرى، من خلال القارئ والمحصل، مما يتيح للمواطن التحكم في قيمة الفاتورة.

وحول الزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء، قال إن الوزارة تراعى البُعد الاجتماعى الاجتماعى، بحيث يكون هناك دعمًا تبادليًا داخل شرائح الاستهلاك بين قليلى وكثيرى الاستهلاك، متوقعًا الإعلان عن الزيادة الجديدة قبل يوليو المقبل.

وتابع بقوله: "المتبقي 3 سنوات فقط لرفع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، "والزيادة فى أول يوليو...