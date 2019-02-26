شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح مستقراً حول حاجز 3800.00، وطالما أن السعر دون 3920.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 3110.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3500.00 والمقاومة 3920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط