شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الصاعد الطفيف الآن، لكن بما أن السعر دون 56.05، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستويات 54.50 وقد يمتد إلى 54.00 قبل محاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 56.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت