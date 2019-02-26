شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط سعر الفضة على خط الاتجاه الصاعد الذي يظهر بالصورة ويتحرك دونه الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 15.62، مع التذكير بأن الثبات دون 16.00 يمثل شرط أساسي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.70 والمقاومة 16.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط