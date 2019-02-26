شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع مع سيطرت القوة البيعية على السوق الرقمية مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا التراجع مع سيطرت القوة البيعية على السوق الرقمية مرة أخرى ، لتتأكد توقف عملية الانتعاش التي دفعت أسعار أكبر عملة رقمية فى العالم لتسجيل أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:33بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,777$ بانخفاض قدره 40$ بنسبة 1.05%،حيث سعر الافتتاح عند 3,817$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,830$ ، وأدنى سعر عند 3,760$.

حقق البتكوين يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 2.25% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما تكبد فى اليوم السابق أكبر خسارة يومية فى ستة أسابيع.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 1.5 مليار$ إلى إجمالي بحوالي 129.5 مليار$ ، مع انخفاض معظم أسعار العملات الرقمية الكبري.

سجل البتكوين يوم الأحد أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع عند 4,190$ لكل وحدة بتكوين ، قبل أن تتسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وسجلت أكبر عملة رقمية فى العالم هذا المستوى بعد الأجواء الإيجابية التي سيطرت على السوق الرقمية خلال الفترة الأخيرة.

لكن الأسعار لم تستمر طويلا أعلى الحاجز النفسي عند 4,000$ ، فلم تمضي أكثر من 24 ساعة ، حتى نشطت عمليات البيع استغلالا لتلك الأسعار المرتفعة ، فى علامة سلبية واضحة لتعثر عملية الانتعاش التي سيطرت على السوق مؤخرا.

ومع عودة القوة البيعية لتسيطر مجددا على السوق ، تم محو أكثر من 15 مليار$ من القيمة السوق الإجمالية للعملات الرقمية خلال أقل من 24ساعة.

ولا يعتمد البيع فى السوق الرقمية دائما على الأخبار أو الأحداث الأساسية ، لكن هناك عوامل أخرى مثل عمليات حجز الأرباح ، بالإضافة إلى بناء مراكز بيع جديدة من قبل الدببة ، وهو ما يسبب مثل هذا الانخفاض الحاد.