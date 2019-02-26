شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل
وصعد سعر المعدن الأصفر النفيس بنسبة0.1% إلى 1328.11 دولار للاونصة، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2%، لتصل إلى 1331.7 دولار.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للبلاديوم بنسبة 0.8% ليصل الى 1554.50 دولار للاونصة.
كما صعدت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية، إلى 15.90 دولار للاونصة.
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