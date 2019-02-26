شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» ينظم ملتقى «الباحثات عن عمل» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية المنتهية بالتوظيف التي يقدمها "هدف" بالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقا من الشراكة والتكامل، على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وجرى خلال ملتقى التوظيف استقطاب 72 شاغر وظيفي تنوعت مسمياتها بين فنية ومختبر وتمريض وأخصائية أشعة وطب أسنان، بأجور شهرية تراوحت ما بين 4 آلاف و 10 آلاف ريال، كما تم خلال الملتقى تقديم عددا من البرامج التوعوية وورش العمل المتعلقة بالإرشاد المهني للمتقدمات على شغر الوظائف.
كانت هذه تفاصيل خبر «هدف» ينظم ملتقى «الباحثات عن عمل» بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.