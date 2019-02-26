شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلامس الهدف الأول- تحليل - 26-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه صاعدة قوية مبتعدا بذلك عن الدعم المتمركز عند 144.00 ولنلاحظ تحقيقه لأول الأهداف الإيجابية بملامسته لمستوى 145.95. لا يشكل الارتداد الحالي أي خطورة على الاستقرار الإيجابي لنتوقع بتجميع السعر لعزم إيجابي جديد الاندفاع نحو تسجيل أهداف إضافية قد تبدأ من 146.45 و 147.25 على التوالي.

اندفاع المتوسط المتحرك 55 نحو الدعم المحوري يؤكد بدوره احتجاز السعر ضمن النطاق الصاعد, كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك بقرب مستوى 80 يزيد من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لاستئناف تسجيل الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 145.10 و 146.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد