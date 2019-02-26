شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم استثمار (1030) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.89% بما يعادل -0.56 ريال ، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده لاكتساب زخماً إيجابياً ليرتفع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 19.22 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.14 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.48 ومستوى المقاومة 19.50 .