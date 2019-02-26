شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 26-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 152.39 ريال، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس تنامي القوى الشرائية خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 164 ريال، وذلك شرط نجاح السهم في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 155 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 150.43 وبين مستوى المقاومة هو 155.46 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد