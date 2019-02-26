شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل تراجعها في آسيا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت أسعار النفط أساسا انخفاضا أمس الاثنين، في نيويورك ولندن. وتراجع سعر برميل النفط الخفيف 1,78 دولار وسعر برميل برنت 2,36 دولار أو 3,5 بالمئة عن سعر الإغلاق الجمعة.
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