غرفة جدة تحتفل اليوم بمرور 75 عاما على تأسيسها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم، فعاليات احتفال غرفة جدة بمرور 75 عاما على تأسيسها، وذلك بمركز جدة للمنتديات بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، وعدد من الأمراء ورؤساء وأعضاء الغرفة السابقين والحاليين ومجتمع الأعمال.

وتمثل الغرف التجارية مؤسسات خدمية تهدف إلى تعزيز التضامن بين التجار، حيث يعمل أصحاب العمل التجاري في المدن والمقاطعات على إنشاء هذه المؤسسة بهدف تنظيم قطاع عملهم والحفاظ على مصالحهم.

أعضاء هذه المؤسسة الخدمية والذين ينضمون إليها من التجار ينتخبون مجموعة من المديرين ليشكلوا مجلسا إداريا ليضع القوانين لغرفة التجارة. وينتخب هذا المجلس الإداري رئيسا للغرفة ليصبح مديرا عاما للغرفة.

وأنشئت أول غرفة للتجارة عام 1599 في أوروبا بين مدينة مرسيليا الفرنسية ومدينة بروج البلجيكية. وهناك نحو 13,000 غرفة مسجلة في سجل شبكة غرفة التجارة العالمية.

وللغرف التجارية عدد من الأهداف، منها:

خلق اقتصاد محلي قوي.

تنمية المجتمع وطرح خطط أفضل للتجارة.

طرح مجموعة من الفرص التجارية يستفيد منها الأعضاء.

التواصل مع الحكومة لبحث مصالح العمل والتجارة.

يكون للغرفة في بعض الأحيان دور في فض النزاع بين الأعضاء المتخاصمين في الأمور التجارية.

نماذج من الغرف التجارية:

الغرف الإقليمية أو المحلية

هدفها أن تعمل على المستوى المحلي لتجمع مجتمع الأعمال معا لتطوير شبكات محلية قوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى التبادل التجاري بين الشركات.

في معظم الحالات، تعمل دوائر المدينة مع حكومتها المحلية، مثل رئيس البلدية ومجلس المدينة والممثلين المحليين لتطوير مبادرات مؤيدة للأعمال التجارية.

على سبيل المثال:

غرفة التجارة الرومانية - الأمريكية، غرفة التجارة الأمريكية - المولدوفية

غرفة المدينة

تتمتع غرف التجارة في المدينة بتاريخ طويل في الولايات المتحدة. وتعد غرفة تشارلستون للتجارة واحدة من أقدم الغرف التي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية 1773. وفي العام نفسه، نظمت غرفة تجارة بوسطن احتجاجا ضريبيا أساسيا سمي «حفل شاي بوسطن».

- في عام 2005 كان هناك 2،800 غرفة تجارية في الولايات المتحدة و102 غرفة تمثل الشركات الأمريكية في الخارج.

غرف دولية

إن فهم الحاجة الوطنية أو الدولية للمعلومات هو الخدمة الأساسية التي يوفرها هذا المستوى من الغرف التجارية. هذه الخدمات في معظم الحالات لا تفرض أي رسوم أو تكاليف على أعضائها، وبعض الموارد تقدم خدمات شخصية وأعمالا قد تكون لها رسوم منخفضة للغاية.

غرف متعددة الأطراف

يتم تشكيل غرفة متعددة الأطراف من الشركات (وأحيانا أفراد) من دول مختلفة ذات مصالح تجارية مشتركة تجاه أو في بلد معين. كما يمكن أن تكون نشطة في تمثيل مصالح المستثمرين المحليين والأجانب في هذا البلد بالتحديد، والتي يجري تحقيقها من خلال الترويج وإبداء روح المبادرة فيما يتعلق ببيئة الأعمال العامة. وتعد غرف التجارة متعددة الأطراف كيانات مستقلة تعزز العلاقات التجارية والتفاعلات بين جميع اللاعبين الاقتصاديين، وقد يستفيد أعضاؤها من مجموعة واسعة من الأنشطة التي تعزز وضوح أعمالهم وسمعتها.

الغرف المشتركة

توجد غرف مشتركة هدفها تبادل التجارة بين الدول، وتسهيل تواصل رجال الأعمال من كلا البلدين من أجل التواصل الدائم وعقد الصفقات التجارية، منها:

- الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة

- الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجية

- الغرفة التجارية العربية النمساوية

- الغرفة التجارية الأرجنتينية العربية

- غرفة التجارية والصناعية الأسترالية - العربية

- الغرفة التجارية العربية البرازيلية

- غرفة التجارة العربية البريطانية

- غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية

- الغرفة التجارية العربية الفرنسية

- الغرف العربية الكينية المشتركة للتجارة والصناعة

- الغرف التجارية العربية الإيطالية

-الغرفة التجارية العربية الأيرلندية المشتركة

- الغرفة التجارية العربية اليونانية

- الغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية

- الغرفة العربية المالطية للتجارة والصناعة والزراعة

- الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة

- الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية

- الغرفة التجارية والصناعية العربية الهندية