أسعار النفط تواصل تراجعها في آسيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تواصل أسعار النفط تراجعها الثلاثاء في آسيا بعد تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتقد فيها ارتفاع أسعار الخام ويطلب من دول المنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الحد من خفض إنتاجها.

وحوالى الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم نيسان/ابريل 35 سنتا ليبلغ سعره 55,13 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم نيسان/ابريل فقد تراجع 22 سنتا وبلغ 64,54 دولارا.

وسجلت أسعار النفط أساسا انخفاضا الإثنين في نيويورك ولندن. وتراجع سعر برميل النفط الخفيف 1,78 دولار وسعر برميل برنت 2,36 دولار أو 3,5 بالمئة عن سعر الإغلاق الجمعة.

وكانت أوبك وشركاؤهما بما فيهم روسيا، اتفقوا على سقف للإنتاج التزموا به بصرامة وتم تشديده مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وأدى هذا الإجراء إلى ارتفاع الأسعار مجددا منذ بداية العام. وقد وصلت إلى 67,73 دولارا لبرميل برنت و57,81 دولارا للنفط الخفيف، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الجمعة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أن "أسعار النفط ترتفع بشكل مبالغ فيه. أوبك أورجوك (...) اهدئي. العالم لا يحتمل ارتفاعا في الأسعار -- هش جدا!".

وقال جيفري هالي المحلل في مجموعة "أواندا" في مذكرة للزبائن إن "النفط رد بقوة. التوقيت مناسب جدا بعد ارتفاع استمر أسبوعين".

وأضاف أن "الكميات ستخفض في آسيا لأن المستثمرين يخشون تقلبات جديدة بسبب أسعار أسهم الشركات الكبرى".