زيادة صادرات مصر من البطاطس مع بداية عام 2019

تلقى الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول تصدير البطاطس خلال شهر يناير الماضي.

وقال ابوستيت أن صادرات مصر من البطاطس خلال يناير 2019 بلغت 130 الف طن بزيادة قدرها 30 الف طن عن نفس الفترة من الماضي وهذا يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية وثقة العالم فيها ويبشر بطفرة كبيرة في التصدير خلال العام تنعكس بالإيجاب على الناتج القومي المصري.

وأضاف ابو ستيت انه تم إستيراد احتياجاتنا من تقاوي البطاطس لزراعة العروة الحالية بجمالي 112 الف طن من اجود انواع التقاوي.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة لديها برنامج وطني لإنتاج تقاوي الخضر يتم تنفيذه حاليا من خلال المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية.

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