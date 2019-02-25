شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي: خطة إماراتية لإسكان المواطنين بقيمة 32 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الاثنين إن الإمارات تخطط لبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين وإن الحكومة خصصت 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) لذلك.

وكتب الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، على تويتر إن الخطة تشمل إنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال الست سنوات القادمة.

وأضاف أنه تقرر رفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من عشرة آلاف إلى 15 ألف درهم وقروض الإسكان من 800 ألف إلى 1.2 مليون درهم.