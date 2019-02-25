شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع مدعوماً بإمكانية عقد استفتاء آخر بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم في أعقاب تصريحات لزعيم حزب العمال المعارض في المملكة المتحدة "جيريمي كوربين" بشأن "بريكست".



وصرح "كوربين" بأن حزبه سوف يدعم إمكانية عقد استفتاء ثان للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل استمرار عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.



وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" أن حكومتها تسعى لطرح الاتفاق الذي توصلت إليه مع المفوضية الأوروبية للتصويت مرة أخرى في مجلس العموم قبل نحو أسبوعين من الموعد النهاءي لـ"بريكست".



ولا تزال الأسواق في قلق وسط ضبابية في المشهد بالمملكة المتحدة لاسيما بين الشركات العاملة في البلاد في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي يقره البرلمان البريطاني للخروج من التكتل الأوروبي الموحد في التاسع والعشرين من مارس/آذار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في تمام الساعة 18:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3082، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.31 وأقل سعر عند 1.3051.