شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه استنادا على ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، والمتضرر من تباطؤ مستويات الطلب كأفضل استثمار بديل.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.25% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,331.52$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,329.28$،وسجلت أعلى مستوي 1,331.95$ ، وأدنى مستوي 1,326.89$.

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي ،وحققت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.5% على مدار الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب.

ضعف أداء العملة الأمريكية يأتي تحت ضغط تباطؤ مستويات الطلب مستويات الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التقدم المستمر فى محادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وإعلان الرئيس الأمريكي إنه بصدد تأجيل فرض زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية ، بعد إحراز تقدما فى مفوضات التجارة مع بكين.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 789.51 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.