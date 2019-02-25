الان تتابع “منشآت” تعلن إطلاق أول مسرعة أعمال في القطاع الصحي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع وزارة الصحة، عن إطلاق أول مسرعة أعمال صحية، والتي تهدف إلى تشجيع ودعم ريادة الأعمال والابتكار في المجال الصحي، وإنشاء شركات ناشئة ذات إمكانات عالية للنجاح والنمو في السوق السعودي وتحديداً في القطاع الصحي.

وبدأت “منشآت” في استقبال طلبات الترشح والالتحاق، موضحة شروط قبولها أن تكون أفكار المشروعات المتقدمة قادرة على المساهمة في إيجاد حلول لبعض المشاكل في القطاع الصحي وقابلة للتنفيذ، وأن تكون الأفكار مبتكرة وفريدة من نوعها، كما يشترط أن تكون للفكرة فرصة وطلب في السوق، وأن تكون مستدامة وقابلة للتطوير إضافة لوجود فرصة كبيرة للنمو والتوسع ويمكن التسجيل للالتحاق بالمسرعة من خلال الرابط https://www.monshaat.gov.sa/healthaccelerator .

وأكدت الهيئة أن تقديم الطلبات للانضمام لبرنامج المسرعة من قبل أصحاب المبادرات يستمر حتى الثاني من شهر مارس المقبل، حيث يتم تقييم المتقدمين بناءً على معايير القبول واختيار المرشحين لبرنامج ما قبل المسرعة، والذي يتضمن ثلاث مراحل تبدأ بمخيم توليد الأفكار ويستهدف نحو 400 مشارك، يتم تقسيمهم إلى 100 فريق يعملون على الخروج بأفكار يتأهل منها 25 فريقاً إلى مرحلة معسكر تطوير الأفكار، والتي بدورها ستُسهم في تطوير الأفكار المتأهلة من المخيم، إذ تركز على موضوعات محددة تشمل أساسيات نماذج الأعمال، وبناء خطط التنفيذ، التسويق والمالية، الأنظمة والقوانين الطبية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات برنامج مسرعة القطاع الصحي مطلع شهر أبريل القادم وتستمر لمدة 90 يوماً، حيث تتضمن فعاليات المسرعة 12 فريقاً من مخرجات معسكر تطوير الأفكار، والذين بدورهم سيحصلون على برنامج خاص للإرشاد والتدريب على أيدي مرشدين وخبراء ومدربين، إلى جانب الدعم المالي من خلال تقديم ما يصل إلى 125 ألف ريال للمساعدة في تطوير النماذج الأولية للمشاريع خلال مرحلة المسرعة.

ومن جانبه، قال سامي الحسيني، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتخطيط والتطوير، إن مسرعة القطاع الصحي تركز على المشاريع الناشئة ذات الإمكانيات العالية لتطوير الخدمات في المجال الصحي، عبر تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتمكين المجالات الاستثمارية فيها لزيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي من 10٪ إلى 21% لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما أكد الحسيني، أن “منشآت” تحرص على دعم وتمكين المجالات الاستثمارية في القطاع الصحي بالمملكة كونه أحد القطاعات التي تلامس احتياجات المجتمع عامة ويسهم بدوره في رفع مكانة المملكة، مشيراً إلى أن برنامج مسرعة القطاع الصحي الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، يعدّ برنامجاً مكثفاً ويهدف لتسريع نمو الشركات عن طريق مدربين متخصصين في مجال تسريع ونمو الشركات التقنية الناشئة.