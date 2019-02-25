الوادى للصناعات الفوسفاتية: الطاقة الإنتاجية لحمض الكبريتيك 1.6مليون طن سنوياُ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الغزالى حرب، رئيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، إن مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادى الجديد، سيعتمد على 2 مليون طن، سنوياً من خام الفوسفات، كمدخل رئيسى للإنتاج، حيث سيتم إنتاجه من هضبة أبوطرطور بالكامل.
وأوضح الغزالى، أن المجمع يتكون من 3 وحدات، منها وحدة لإنتاج حمض الكبريتيك المركز بطاقة 1.6 مليون طن سنوياُ، وأخرى لإنتاج حمض الفوسفوريك، ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج، للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة، فضلا عن توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة إنتاج حمض الكبريتيك بطاقة 33.5 ميجاوات، لاستخدامات المجمع الصناعى والمنطقة السكنية، إلى جانب ضخ الفائض فى الشبكة القومية للكهرباء.
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