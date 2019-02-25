شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى الأعمال "المصرى- اللبنانى الخامس" بالقاهرة.. 3 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن انطلاق أعمال الدورة الخامسة لملتقي الأعمال "المصري –اللبناني" الذى تنظمه الجمعية بالقاهرة بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى اللبناني برئاسة المهندس أحمد السويدى وسفارتي مصر ببيروت وسفارة لبنان بالقاهرة ومكتب التمثيل التجارى في لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال فى 3 مارس المقبل.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الملتقى المصري اللبناني الخامس بالقاهرة يبحث الإجراءات المطلوبة وسبل تعزيز التعاون الثنائي فى الأسواق الإفريقية بجانب آفاق التعاون المشترك فى قطاعات مختلفة، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعودتها لريادتها وعمقها الاستراتيجي داخل القارة بجانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة فى البلدين واستغلال خبرات الجانب اللبناني فى أسواق القارة السمراء.

وأضاف فوزي، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن الملتقي سيضع أمام المسئولين فى مصر ولبنان توصيات ومقترحات ورؤية مستقبلية لتحقيق التكامل الاقتصادي فى الصناعة والتجارة فى البلدين ومناقشة معوقات انتقال الأفراد والبضائع ووضع حل جذري وفعال لملف تجديد تأشيرة الإقامة لرجال الأعمال، كما يبحث آليات وبرامج زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة المشتركة ودور المصارف والمؤسسات التمويلية فى تنمية حجم التجارة بين البلدين.

هذا ومن المنتظر أن يشارك فى الملتقي المصري اللبناني الخامس وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر والمهندس عمرو نصار وزير التجارة الصناعة بجانب مشاركة الوزير اللبناني محمد شقير وزير الاتصالات ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية والسفير المصرى بلبنان نزيه النجارى والسفير على الحلبى سفير لبنان بمصر والدكتورة منى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجارى في بيروت وعدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين فى لبنان ومصر ومستثمرين وقادة شركات ومؤسسات عامة فى مختلف القطاعات من البلدين.