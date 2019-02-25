شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 14مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة للتمويل متناهى الصغر بـ9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الاثنين عقود جديدة لتمويل 14 جمعية أهلية للتمويل المتناهي الصغر فى 9 محافظات هى"المنيا، الفيوم، سوهاج، قنا، الاقصر، الدقهلية، القليوبية، البحر الاحمر، البحيرة".

وقع من جانب جهاز المشروعات الصغيرة، نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل المتناهي الصغر مع رؤساء الجمعيات الأهلية، وتبلغ قيمة العقود 14 مليون جنيه وفرها جهاز المشروعات من خلال عدة اتفاقيات مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات، على هامش التوقيع، إن التمويلات يتم اتاحتها نتيجة الجهود المشتركة مع وزارة الاستثمار وتتضمن تلك الاتفاقيات" اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع، اتفاقية SALA الممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية واتفاق الصندوق السعودى.