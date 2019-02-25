شكرا لقرائتكم خبر عن الأرباح السنوية لشركات الاتصالات الخليجية تقترب من حاجز الـ 8 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر مسح حديث ارتفاع الأرباح الصافية المجمعة لجميع شركات الاتصالات الخليجية بنسبة 11% وصولاً إلى 7.7 مليار دولار في عام 2018 مقابل 6.9 مليارات حققتها هذه الشركات في العام الذي سبقه.

وأشار المسح إلى أن تلك الشركات أوصت بتوزيعات نقدية بلغت نحو 6.7 مليارات دولار وذلك عن العام المنصرم، بحسب موقع قناة سي إن بي سي عربية.

وفي السعودية، ارتفعت أرباح القطاع بنحو 18% إلى 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2018 مقارنة بأرباح بلغت 9.32 مليار ريال (2.48 مليار دولار أمريكي) في عام 2017.

وارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية إلى 10.79 مليار ريال، خلال عام 2018، بارتفاع نسبته 7.73%. وقفزت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)بنسبة 2667% خلال عام 2018 إلى 332 مليون ريال.

وتراجعت خسائر شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" خلال عام 2018 إلى 123 مليون ريال مقابل خسائر صافية بلغت 709 ملايين ريال، بعام 2017، بنسبة تراجع بلغت 82.65%.

وفي الإمارات، كشفت البيانات المالية لكل من مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" أن أرباحهما قد بلغت نحو 10.35 مليار درهم (2.81 مليار دولار أمريكي) موزعة بواقع 8.6 مليار لـ"اتصالات" و1.75 مليون درهم ل"دو".