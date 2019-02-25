شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اللايتكوين بأكثر من الواحد بالمائة ضمن عمليات تصحيحية في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بنحو 0.7$ اليوم الاثنين موضحة ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 17 من شباط/فبراير الجاري ضمن عمليات تصحيحية عقب تراجعها بالأمس بقرابة الخمسة عشرة بالمائة لتعكس أسوء أداء يومي لها منذ الخامس من شباط/فبراير الماضي، موضحة ارتدادها في نهاية الأسبوع الماضي من الأعلى لها منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي تمام الساعة 05:29 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.56% إلى مستويات 45.456$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 44.641$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 45.881$، بينما حققت الأدنى لها عند 44.640$.

هذا وقد تلاشت مكاسب اللايتكوين التي حققتها الأسبوع الماضي وارتدت لما دون حاجز 50$ الذي اختبرته لأول مرة في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي مع تراجعها بالأمس في ساعة واحد بنحو أربعة عشرة بالمائة وسط نزيف العملات الرقمية المشفرة بالأمس وفقدها أكثر من 13$ مليار من قيمتها السوقية في الساعة الثلاثة مساءاً بتوقيت جرينتش، من قرابة 142$ مليار إلى نحو 128$ مليار وفقاً لبيانات كوين-ماركيت-كاب.

بخلاف ذلك، فقد استأنفت اللايتكوين الأسبوع الماضي على استحياء مكاسبها الأسبوعية، موضحة مكاسبها الأسبوعية الخامسة في ستة أسابيع، ولا تزال تحقق خلال الشهر الجاري حتى الآن مكاسب تفوق الاثنين وأربعين بالمائة مدعومة بتحقيقها في أولى أسابيع هذا الشهر مكاسب فاقت الأربعين بالمائة موضحة آنذاك أفضل أداء أسبوعي لها في عام.

ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان مع مطلع الشهر الجاري عن شراكة لايتكوين مع شركة تطوير البرمجيات بيام لاستكشاف بروتوكول جديد يسمى "ميمبليونيمبلي" من شأنه تحسين الخصوصية والتوسع، وتعد اللايتكوين حالياً بصدد ثاني مكاسب شهرية لها على التوالي عقب تحقيقها الشهر الماضي أول مكاسب شهرية لها في تسعة أشهر وإنهائها آنذاك لأطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015.

بخلاف ذلك، فقد اعتمدت اللايتكوين في وقت سابق من الشهر الماضي شعار جديد لها بلون أزرق فاتح بخلاف شعارها الأساسي الفضي ليعكس "الثقة" و"السرعة" تم تصميمه من قبل وكالة التصميم التي تتخذ من استراليا مقراً لها، وسوف يتم استخدام الشعار الجديد مجاناً بدون أي قيود بما يتلاءم مع طبيعة منصة اللايتكوين المفتوحة.

ويذكر أن اللايتكوين ليست العملة الرقمية المشفرة الأولى التي تسعى لإعادة ابتكار نفسها بشعار جديد خلال الآونة الأخيرة، حيث تم أعادة تصميم شعار بتكوين سي-في مع مطلع الشهر الماضي ليعكس رؤية مؤسسها ساتوشي الأصلية وجذور الارتباط بشكل أفضل، كما غيرت ربيل (إكس-أر-بي) شعارها هي الأخرى في حزيران/يونيو الماضي.

ونود الإشارة لكون العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، وذلك قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 في أعقاب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة تاريخها في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، قبل أن ترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في أكثر من عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن تضاعف قيمتها السوقية وترتد بالأمس لما دون حاجز 50$ من الأعلى لها في ثلاثة أشهر.