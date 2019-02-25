شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة أعلى حاجز 16$ للأونصة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع للشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو المقبل 0.38% لتتداول حالياً عند 16.03$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.98$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 96.47 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 96.52.

هذا ويترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم لصدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في حلقة نقاش تحت عنوان "الاحتياطي الفيدرالي: محادثة مع قادة المجتمع في دالاس الجنوبية" في تكساس.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ غداً الثلاثاء وأمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد غداً الأربعاء في واشنطون، وذلك قبل أن يقوم باول بإلقاء خطاباً تحت عنوان "التطورات الاقتصادية الحدية والتحديات على المدى الطويل" يوم الخميس القادم في نيويورك.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأحد أعرب الرئيس الأمريكي ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر "لقد حققت الولايات المتحدة تقدماً كبيراً في محادثاتنا التجارية مع الصين حول القضايا الهيكلية الهامة بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا، الزراعة، الخدمات، والعملة والعديد من القضايا الأخرى"، وتتطلع الأسواق للقاء ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج الشهر المقبل وتوصلهم لاتفاق تجاري شامل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الشهر أعلن وزارة الاقتصاد الروسية عن كون إنتاج روسيا من الفضة ارتفع خلال العام الماضي 2018 إلى 1,110.95 طن مقابل 1,044.3 طن في العام السابق 2017، ونود الإشارة لكون مشتريات روسيا خلال العام الماضي من المعادن النفيسة وعلى رأسهم الذهب والفضة ارتفعت بشكل ملحوظ ضمن جهودها للحد من الاعتماد على الدولار في ظلال العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.