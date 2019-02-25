شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر اللايتكوين لضغط سلبي قوي بعد الاقتراب من حاجز 54.00 في الجلسات الماضية، ليستقر دون مقاومة القناة الرئيسية الصاعدة من جديد، مما يدفع السعر لمزيد من الانخفاض المتوقع خلال الفترة القادمة بحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، مستهدفاً زيارة مستوى 34.70 بشكل رئيسي.
من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيكون مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 49.55 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 47.15
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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