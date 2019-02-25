شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحقق الهدف – تحليل - 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الإيثريوم بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 170.76 لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي ليبدأ الضغط على الدعم المحوري 137.24، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط بعد ملامسة مستوى 61.8% فيبوناتشي الذي يظهر بالصورة.

لذلك، نحن نتوقع أن يشهد السعر مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، والهدف التالي يتواجد عند 116.50، مع الانتباه إلى أن اختراق 154.00 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية على المدى القصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 120.00 والمقاومة 154.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط