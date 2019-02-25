شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر الاختراق – تحليل - 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط محاولة لاختراق مستوى 57.46 لكن دون أن يتمكن من الثبات فوقه، بانتظار اختراق مؤكد لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، حيث يتواجد الهدف الرئيسي التالي عند 65.00.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 56.05 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 54.50 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد