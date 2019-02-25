الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 25-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالزحف الإيجابي ليقترب من المقاومة المحورية 16.00، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار المساهمة بدفع السعر لاستئناف الميل الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 15.62.
نشير إلى أن اختراق 16.00 سيقود السعر للعودة إلى المسار الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 16.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.70 والمقاومة 16.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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