شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى جلسة امس الاحد عند مستوى 2668 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مستقرا اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لثالث جلسة على التوالي، في إشارة الى قوة الضغوط الشرائية الحالية، والتي نتوقع ان تدفع بالمؤشر لاعلى لمستوى 2720 نقطة، والذي يقابل الهدف السعري الناتج من المثلث المتماثل كمستوى اول ثم 2830 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2600 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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