شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يبدأ تداولات هذا الأسبوع بارتفاع جديد - تحليل صباحي - 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.37% بما يعادل 20.03 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى مواصلة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات الدعم 5400.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5600.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5400.00 ومستوى المقاومة 5511.00 .
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