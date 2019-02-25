شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الصينية ترتفع بنحو الثلاثة بالمائة مدعومة بتقدم المحادثات التجارية وتمديد ترامب للهدنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية واليابانية، ووسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما شهدت مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية استقرار سلبي اليوم الاثنين في أعقاب تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدنة التجارية وتطرق وكالة الإنباء الصينية الرسمية (شينخوا) لكون المحادثات التجارية ستكون أصعب في المرحلة النهائية.

هذا وقد تابعنا أمس الأحد أعرب الرئيس الأمريكي ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر "لقد حققت الولايات المتحدة تقدماً كبيراً في محادثاتنا التجارية مع الصين حول القضايا الهيكلية الهامة بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا، الزراعة، الخدمات، والعملة والعديد من القضايا الأخرى"، وتتطلع الأسواق للقاء ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج الشهر المقبل وتوصلهم لاتفاق تجاري شامل.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ غداً الثلاثاء وأمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد غداً الأربعاء في واشنطون، وذلك أن يقوم بإلقاء خطاب تحت عنوان "التطورات الاقتصادية الحدية والتحديات على المدى الطويل" يوم الخميس القادم في نيويورك.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.85% ليربح 13.61 نقطة ويصل إلى المستوى 1,623.13، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.68% ليربح هو الأخر 146.60 نقطة ويصل إلى المستوى 21,572.11.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية مكاسب بقرابة الثلاثة بالمائة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.80% ليربح 98.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,618.82، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 2.66% ليربح هو الأخر 74.68 نقطة ويصل إلى المستوى 2,878.90.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد استقراراً عند مستويات الافتتاحية محققاَ 0.02 نقطة ويصل إلى المستوى 28,816.32، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.03% ليفقد 0.77 نقطة ويصل إلى المستوى 2,229.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.02% ليخسر 2.13 نقطة ويصل إلى المستوى 9,307.08، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.04% ليخسر هو الأخر 2.41 نقطة ويصل إلى المستوى 6,164.90.