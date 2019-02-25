- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أصول صناديق الاستثمار السعودية 15% في 2918 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية بنسبة 15% خلال العام الماضي مقارنة بنهاية 2017، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 290.2 مليار ريال.
وقالت هيئة السوق المالية، في بيان على موقعها إن الصندوق الاستثماري يشتمل على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.
وبحسب تقرير هيئة السوق المال فإن هذا الارتفاع في قيم أصول الصناديق بعود إلى زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقاً عاماً) والتي تشكل 61% من إجمالي قيم أصول الصناديق.
وارتفعت قيم تلك الأصول بنسبة 26%، مقارنة بعام 2017 لتبلغ 178.3 مليار ريال.
وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أي "في فترة تسعة أشهر" ارتفعت بنسبة 7% بمايعادل 7.63 مليار ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أصول صناديق الاستثمار السعودية 15% في 2918 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.