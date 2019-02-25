شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يتحول الى الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 1.10 ومستوى 1.30 درهم، فقد تمكن السهم من تجاوز المستوى الأخير لاعلى، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.42 درهم، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، ليتحول بذلك الى الاتجاه الصاعد على المدى القصير، لذلك نتوقع ان يواصل السهم رحلة الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1.60 درهم كمستوى اول ثم 1.85 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.34 وبين مستوى المقاومة هو 1.51 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد